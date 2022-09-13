Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul'da kadın sürücülerin yol verme kavgası
İstanbul Şişli'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.
13.09.2022 10:43 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:43
Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Kadın sürücülerin saç saça kavgası kamerada VİDEO