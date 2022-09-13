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Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul'da kadın sürücülerin yol verme kavgası

İstanbul Şişli'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

13.09.2022 10:43 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:43
Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul’da kadın sürücülerin yol verme kavgası

Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Kadın sürücülerin saç saça kavgası kamerada VİDEO

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Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul’da kadın sürücülerin yol verme kavgası

Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu.

Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul’da kadın sürücülerin yol verme kavgası

Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı.

Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul’da kadın sürücülerin yol verme kavgası

Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.

Saç saça baş başa birbirlerine girdiler! İstanbul’da kadın sürücülerin yol verme kavgası

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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