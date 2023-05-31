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Türkiye'de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Türkiye'de küresel iklim değişikliğinin etkisiyle göllerde kuruma yaşanıyor ve endemik balık türleri giderek azalıyor. Türk bilim insanları ve uluslararası araştırmacılar bu süreci yakından takip ediyor.

takvim.com.tr
31.05.2023 13:01 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:02
Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Türkiye'de göllerde büyük yok oluş başladı. Çok sayıda balık türü yok oldu. Türk bilim insanları konuyla ilgili araştırmalarına devam ederken, dünya basını Türkiye'deki balıklarla ilgili "Sessizce ölüyorlar, sonsuza dek gittiler" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Küresel iklim değişikliğinden en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan ve yıllar içerisinde göllerin önemli bir bölümünde kuruma meydana gelen Türkiye'de konuya daha fazla farkındalık oluşması gerekiyor.

Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Türk bilim insanları ve dünyadan araştırmacılar, Türkiye'deki süreci yakından takip ediyor. Dünya basını da ülkemizdeki kuraklığın boyutunu manşetlere taşıdı.

Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Balıkların Azalmasına Dikkat Çekildi

Son haberlerde Türkiye'deki göllerin aşırı sıcaklık nedeniyle kurumaya devam ettiği ve endemik olarak adlandırılan balık türlerinin her geçen gün yok olduğu bilgisi yer aldı. Bu durum, Türkiye'nin doğal ekosistemleri ve biyoçeşitliliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Bilim insanları, göllerdeki azalan balık popülasyonunun çevresel faktörlerle birlikte iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

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