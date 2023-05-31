Türkiye’de onlar yok oluyor! Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar!

Balıkların Azalmasına Dikkat Çekildi

Son haberlerde Türkiye'deki göllerin aşırı sıcaklık nedeniyle kurumaya devam ettiği ve endemik olarak adlandırılan balık türlerinin her geçen gün yok olduğu bilgisi yer aldı. Bu durum, Türkiye'nin doğal ekosistemleri ve biyoçeşitliliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.