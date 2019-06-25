Eskiyen bilgisayarının içinden altın çıkardı! İnanılmaz yöntem

Eskiyen bilgisayarınızı çöpe atmadan önce mutlaka bir kez daha düşünün! Yurt dışında yaşayan bir kişi eskiyen bilgisayar parçalarını toplayarak bir dizi işlemden geçirdi. Ardından bilgisayarların işlemcilerinin içinde bulunan altını çıkaran kişi, son olarak bu altınları eriterek tek parça haline getirdi. Ancak tehlikeli kimyasalların kullanıldığı bu işlemi yapmayı düşünenleri uyarıyoruz: Kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın!

25.06.2019 10:03 - Son Güncelleme: 25.06.2019 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





