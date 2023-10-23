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Türkiye'de istila an itibariyle resmen başladı... Evlere girip arkadaşlarını çağırıyorlar. Saniyeler içinde her yeri kaplıyorlar

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, Türkiye'de sıcak evlere giren bazı böcek türlerinin istilası başladı. Bu istilayı başlatan böcekler, halk arasında "gaz çıkaran böcekler" olarak bilinen Pentatomidae familyasına aittir. Bu makalede, Pentatomidae böceklerinin sonbahardaki etkinlikleri ve bu istilayla başa çıkmak için neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:43 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:43
Türkiye’de istila an itibariyle resmen başladı... Evlere girip arkadaşlarını çağırıyorlar. Saniyeler içinde her yeri kaplıyorlar 1

Pentatomidae familyası, birçok böcek türünü içeren geniş bir aileye aittir. Bu böcekler, oval veya yassı bir vücuda sahip, genellikle kahverengi veya siyah renkte olabilen ve vücutlarının üst kısmında desenler bulunan canlılardır. Türkiye'de halk arasında "gaz çıkaran böcekler" olarak bilinirler, çünkü bu böceklerin vücutlarından zaman zaman hoş olmayan kokular salabilirler. Ancak bu kokular, böceklerin savunma mekanizmasıdır ve genellikle zararsızdır.

Türkiye’de istila an itibariyle resmen başladı... Evlere girip arkadaşlarını çağırıyorlar. Saniyeler içinde her yeri kaplıyorlar 2

Sonbaharı Neden Severler?

Pentatomidae böcekleri, sonbahar mevsimini özellikle severler. Bu dönemde hava soğumaya başlar ve bu böcekler sıcak evlere girmeye başlarlar. İşte neden sonbaharı bu kadar sevdikleri:

Türkiye’de istila an itibariyle resmen başladı... Evlere girip arkadaşlarını çağırıyorlar. Saniyeler içinde her yeri kaplıyorlar 3

1. Sıcaklığı Tercih Ederler

Pentatomidae böcekleri, soğuk hava koşullarından hoşlanmazlar. Bu nedenle sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcak evlere yönelirler. Evlerin içinde daha sıcak ve uygun bir ortam bulduklarından, bu böcekler ev istilasını başlatırlar.

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