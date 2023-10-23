Türkiye'de istila an itibariyle resmen başladı... Evlere girip arkadaşlarını çağırıyorlar. Saniyeler içinde her yeri kaplıyorlar

1

Pentatomidae familyası, birçok böcek türünü içeren geniş bir aileye aittir. Bu böcekler, oval veya yassı bir vücuda sahip, genellikle kahverengi veya siyah renkte olabilen ve vücutlarının üst kısmında desenler bulunan canlılardır. Türkiye'de halk arasında "gaz çıkaran böcekler" olarak bilinirler, çünkü bu böceklerin vücutlarından zaman zaman hoş olmayan kokular salabilirler. Ancak bu kokular, böceklerin savunma mekanizmasıdır ve genellikle zararsızdır.