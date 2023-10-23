Genç oyuncuya 'eş değiştirme' dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü

1 25 yaşındaki oyuncu Banu K. sevgilisinin eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmediği için bayılana kadar dövüldüğünü iddia etti.

2 Banu K. 24 Eylül günü İstanbul Yeniköy'deki bir evde sevgilisi Umut A., arkadaşları Arda O. ve Didem K. ile beraberdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol almaya başladı. İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı.