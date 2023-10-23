Genç oyuncuya 'eş değiştirme' dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü

25 yaşındaki oyuncu Banu K. sevgilisinin eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmediği için bayılana kadar dövüldüğünü iddia etti.
Banu K. 24 Eylül günü İstanbul Yeniköy'deki bir evde sevgilisi Umut A., arkadaşları Arda O. ve Didem K. ile beraberdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol almaya başladı. İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı.
SEVGİLİSİNİN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLMASINI İSTEDİ
Genç oyuncu sevgilisi ile dans ettiği bir sırada ortama bulunan Didem ile Umut A. cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Umut, Didem'le birliktelik yaşarken sevgilisi Banu'nun ise Arda ile birlikte olmasını istedi.