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Genç oyuncuya 'eş değiştirme' dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü

Genç oyuncuya Swinger dayağı! 25 yaşındaki oyuncu sevgilisinin eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmediği için bayılana kadar dayak yediğini ve sevgilisinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. İddiaların odağındaki sevgili ise iftiraya maruz kaldığını ve maddi şantaja maruz kaldığını ileri sürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:47 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:57
Genç oyuncuya ’eş değiştirme’ dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü 1

25 yaşındaki oyuncu Banu K. sevgilisinin eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmediği için bayılana kadar dövüldüğünü iddia etti.

Genç oyuncuya ’eş değiştirme’ dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü 2

Banu K. 24 Eylül günü İstanbul Yeniköy'deki bir evde sevgilisi Umut A., arkadaşları Arda O. ve Didem K. ile beraberdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol almaya başladı. İddiaya göre ilginç olaylar serisi böyle başladı.

Genç oyuncuya ’eş değiştirme’ dayağı! Swinger teklifini kabul etmeyince deliye döndü 3

SEVGİLİSİNİN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLMASINI İSTEDİ

Genç oyuncu sevgilisi ile dans ettiği bir sırada ortama bulunan Didem ile Umut A. cinsel birliktelik yaşamaya başladı. Umut, Didem'le birliktelik yaşarken sevgilisi Banu'nun ise Arda ile birlikte olmasını istedi.

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