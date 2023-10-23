SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Özellikle o saat aralığına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Haftanın ilk iş günü bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olması beklenirken sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte il il son dakika hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:05 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:01
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Özellikle o saat aralığına dikkat 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Özellikle o saat aralığına dikkat 2

HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Özellikle o saat aralığına dikkat 3

RÜZGAR:
Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA