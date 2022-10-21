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Türkiye'de ilk! Şanlıurfa'da 'yeşil sırtlı balıkçıl' görüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mahmut Aytar'ın (30) dere kenarında bulduğu yaralı kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğu tespit edildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.

DHA
21.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:18
Türkiye’de ilk! Şanlıurfa’da ’yeşil sırtlı balıkçıl’ görüldü

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Mahmut Aytar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Söylemez Mahallesi'ndeki dere kenarında bulduğu yaralı kuşu eve götürdü. Aytar, kuşun fotoğraf ve videolarını çekip, üniversiteden hocası Prof. Dr. Ahmet Kılıç'a gönderdi.

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Türkiye’de ilk! Şanlıurfa’da ’yeşil sırtlı balıkçıl’ görüldü

Kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğunu tespit edildi. Kuş, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Türkiye’de ilk! Şanlıurfa’da ’yeşil sırtlı balıkçıl’ görüldü

'BU TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIT'
Kuş Bilimci, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu, Türkiye için çok önemli bir kayıt. Bu bize Türkiye'nin, Anadolu'nun önemini gösteriyor. Anadolu; göç yolları üzerinde, subtropikal bölgede. Bu, 'yeşil sırtlı balıkçıl'ımız genç bir birey.

Türkiye’de ilk! Şanlıurfa’da ’yeşil sırtlı balıkçıl’ görüldü

Bize şunu düşündürüyor; muhtemelen burada üredi. Daha doğrusu, buranın yavrularıdır. Çünkü normalde tropikal bölgede, Sina'da, Nil Vadisi'nde veya Hindistan'da yaşayan bir tür. Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor. Demek ki; artık burada üreyebilme şansları var, bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye’de ilk! Şanlıurfa’da ’yeşil sırtlı balıkçıl’ görüldü

'DURUMU GAYET İYİ'
Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Kasım Ertürk de "İlk muayenesinde sol kanadında kırık şüphesi olduğunu tespit ettik. İlk müdahalemizi yaptık, kanadını bandaja aldık. Durumu gayet iyi.

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