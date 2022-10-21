Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Güç çifti, çocukları Muhammet için 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.