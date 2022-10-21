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Kroki ile arama yapıldı Antalya'da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

Antalya'da kendisinden 58 gündür haber alınamayan ve daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç (21) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta rögar kapağının yakınında kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi buldu. Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedi uzaktan görünce gözyaşlarına boğulan Emine Güç ise "Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler" dedi.

DHA
21.10.2022 09:13 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:23
Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Güç çifti, çocukları Muhammet için 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.

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Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü.

Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

7 KİLOMETRE TARANDI
İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı.

Kroki ile arama yapıldı Antalya’da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi

7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.

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