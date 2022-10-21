Kroki ile arama yapıldı Antalya'da kanalizasyonda erkek cesedi bulundu! Anne sinir krizi geçirdi
Antalya'da kendisinden 58 gündür haber alınamayan ve daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç (21) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta rögar kapağının yakınında kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi buldu. Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedi uzaktan görünce gözyaşlarına boğulan Emine Güç ise "Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler" dedi.
21.10.2022 09:13 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:23
Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Güç çifti, çocukları Muhammet için 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu.
7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.