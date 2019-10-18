Türkiye'de hangi iller büyükşehir olacak? İşte büyükşehir olacak 30 il

Ülkemizde en son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. Şimdi 30 yeni büyükşehir daha geliyor. Peki listede hangi iller var? İşte Büyükşehir olacak o 30 il... Başkan Erdoğan daha önce Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir." açıklamasında bulunmuştu. Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediye. Türkiye 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

18.10.2019 13:04 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





