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Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir

18.10.2019 13:58 - Son Güncelleme: 18.10.2019 13:58
Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

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