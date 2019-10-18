Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir

18.10.2019 13:58 - Son Güncelleme: 18.10.2019 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





