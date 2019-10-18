Diyanet açıkladı: Türkiye'de kaç tane cami var? En çok ve en az cami hangi ilde?

Türkiye'deki camilerle ilgili istatistikler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'nin cami haritasını çıkaran Diyanet, ülke genelinde toplam 84 bin 684 cami bulunduğunu açıkladı. Türkiye'de nüfus olarak en kalabalık il olan İstanbul listede zirveyi çekerken, en az nüfuslu olan Bayburt ise kendisine 77. sırada yer buldu. Peki Türkiye'de en az ve en çok cami hangi ilimizde? İşte il il o rakamlar...



