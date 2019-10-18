Diyanet açıkladı: Türkiye'de kaç tane cami var? En çok ve en az cami hangi ilde?
Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki cami sayılarına ilişkin istatistiki verileri yayınladı. Yayınlanan verilerde hangi ilde kaç cami bulunduğuna ilişkin rakamlar da verildi. Peki hangi ilimizde kaç cami var? En çok ve en az cami hangi ilimizde bulunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç cami var? İşte il il cami sayıları...
18.10.2019 12:47
- Son Güncelleme: 18.10.2019 12:47
Türkiye'deki camilerle ilgili istatistikler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'nin cami haritasını çıkaran Diyanet, ülke genelinde toplam 84 bin 684 cami bulunduğunu açıkladı. Türkiye'de nüfus olarak en kalabalık il olan İstanbul listede zirveyi çekerken, en az nüfuslu olan Bayburt ise kendisine 77. sırada yer buldu. Peki Türkiye'de en az ve en çok cami hangi ilimizde? İşte il il o rakamlar...
DİĞER GALERİLER