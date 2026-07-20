Türkiye'de 'gri boşanma' artıyor: 50 yaş üstü ayrılıklar son 24 yılda yüzde 250 yükseldi

BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Gri boşanma oranları Türkiye'nin her bölgesinde aynı düzeyde değil. Bireyselleşmenin, kentleşmenin ve ekonomik bağımsızlığın daha güçlü olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerde sayılar daha yüksek seyrediyor.

Toplam boşanmalar içinde 50 yaş üzerindekilerin payı İzmir'de erkeklerde yüzde 21,72, kadınlarda yüzde 13,14 olarak kaydedildi. Antalya'da ise oran erkeklerde yüzde 20,69, kadınlarda yüzde 11,45 oldu.

ŞEHİR ERKEKLER KADINLAR İzmir Yüzde 21,72 Yüzde 13,14 Antalya Yüzde 20,69 Yüzde 11,45

Hakkari, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Muş gibi illerde gri boşanmaların daha düşük seviyede kaldığı belirtildi. Geniş aile yapısı, çocuk sayısı ve boşanmaya yönelik toplumsal yaklaşım bu farkta etkili olabiliyor.