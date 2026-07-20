Türkiye'de 'gri boşanma' artıyor: 50 yaş üstü ayrılıklar son 24 yılda yüzde 250 yükseldi
Türkiye'de "gri boşanma" olarak adlandırılan 50 yaş ve üzerindeki bireylerin ayrılık oranları son 24 yılda yüzde 250'yi aşarak 61 bin sınırına dayandı. Emeklilik, çocukların evden ayrılması ve yıllarca ertelenen sorunların tetiklediği bu artış; büyükşehirlerde yoğunlaşırken, özellikle kadınlar için derinleşen ekonomik kırılganlıkları ve yeni sosyal destek ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor.
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Avrupa Birliği ülkelerinde de 50 yaş ve üzerindekilerin toplam boşanmalar içindeki payı yüzde 40'a yaklaştı. Letonya ve İsveç yüksek oranlarla öne çıkarken, İtalya daha düşük gri boşanma oranına sahip ülkeler arasında yer aldı.
Tablo: 10 Tomassini, Acciai ve Vignoli, "'Grey Divorces' in Europe"
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