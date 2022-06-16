Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız hareketler! Motosiklet ve otomobil sürücüsünün tartışması çaycıda tatlıya bağlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kişilerin arasında çıkan tartışma ise motosiklet sürücüsünün tatlı dili sayesinde çaycıda bitti.
İstanbul'dan arkadaşını ziyaret etmek için motosikletine binerek Gebze'ye gelen yüzme antrenörü Orhan Köseoğlu, trafikte ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Motosikletiyle seyir halinde olan Köseoğlu, yol üzerinde bir otomobilin iki şeridi ortalayarak gittiğini fark etti.
Otomobili geçmek için hızlanan motosiklet sürücüsü, o sırada otomobil sürücüsünün aynaya bakmadan şerit değiştirmesi sonrasında kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün kendisiyle bir süre tartışmasına rağmen olumlu cümleler kurarak sakinliğini koruyan Köseoğlu, bu davranışıyla otomobil sürücünün de sakinleşmesini sağladı.
"KAVGADAN DOSTLUĞA"
Orhan Köseoğlu, "Ben normal nizami bir şekilde seyir halindeyken, önümdeki araç iki şeridi birden ortalayıp biraz sağda, biraz solda kafasına göre seyir halindeydi. Ben de geçmek için bir manevrada bulundum. Birden üzerime kırınca ya arabaya ya kaldırıma ikisinden birine neredeyse çarpıyordum. Son anda motoru zapt ettim ve durdum. Arkadaşımız biraz gergin yaklaştı. Ben de sürekli bu tür olayları yaşadığım için biraz daha sakin davrandım.