Türkiye’de görmeye alışık olmadığımız hareketler! Motosiklet ve otomobil sürücüsünün tartışması çaycıda tatlıya bağlandı

Görmemiş olabilir diye düşündüm. Tartışmanın sonunda tatlıya bağladık. Israrla beni çaya davet etti, ben de kırmadım. Kavgadan dostluğa gibi bir şey oldu. Ben kendi öz eleştirimi de yaptım, çok yaklaşmamam gerekiyordu. Ama ben tehlikeden uzaklaşmak için o manevrayı yapmıştım.