Günün en ilginç videosu! 'Anne' diye meleyen kuzu
Günün el ilginç videosu Ordu'dan geldi. Ordu'da bir kuzunun anne diye melemesi görenleri şaşırtırken, Boncuk isimli kuzu ile sahibinin dostluğu tebessüm ettiriyor.
16.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:28
Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk'un 'anne' diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü. Hüsne Gül kuzusunun her anne diye melemesi üzerine gelerek, ihtiyaçlarını karşılıyor.
"ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM"
Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğuna değinen 48 yaşındaki Hüsne Gül, "Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum.