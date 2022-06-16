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Günün en ilginç videosu! 'Anne' diye meleyen kuzu

Günün el ilginç videosu Ordu'dan geldi. Ordu'da bir kuzunun anne diye melemesi görenleri şaşırtırken, Boncuk isimli kuzu ile sahibinin dostluğu tebessüm ettiriyor.

16.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:28
Günün en ilginç videosu! ’Anne’ diye meleyen kuzu

Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül, çocukları okula gittiğinden evde bakmak için eşinden kuzu istedi. Gül, bir buçuk aylık iken aldıkları, evinde baktığı ve Boncuk ismini taktığı kuzu arkadaş oldu.

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Günün en ilginç videosu! ’Anne’ diye meleyen kuzu

Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk'un 'anne' diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü. Hüsne Gül kuzusunun her anne diye melemesi üzerine gelerek, ihtiyaçlarını karşılıyor.

Günün en ilginç videosu! ’Anne’ diye meleyen kuzu

"ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM"
Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğuna değinen 48 yaşındaki Hüsne Gül, "Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum.

Günün en ilginç videosu! ’Anne’ diye meleyen kuzu

Kendim istedim eşimden ve canımın sıkkınlığını kuzum boncuk ile geçirmeye başladım. Bir köye gitmiştik komşumuza. Kuzumu dışarı bıraktık sonrasında peşimden anne diye bağırmaya başladı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi.

Günün en ilginç videosu! ’Anne’ diye meleyen kuzu

"BEBEĞİM GİBİ BAKIYORUM"
"Ona kıyamıyorum ve bebeğim gibi bakıyorum" diyen Hüsne Gül, "Genelde insanlar kedi ve köpek sahiplenirler. Ben ise kuzu sahiplenmek istedim.

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