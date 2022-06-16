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Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Kayseri pastırması ve Kastamonu pastırmasına bir rakip daha çıktı. Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020'de başlatılan Sivas pastırması için tescil başvuru süreci tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, pastırmaya coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

DHA
16.06.2022 16:38 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:38
Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Sivas Ticaret Borsası'nca Sivas pastırmasının tescili için 2020 yılında başvuru yapıldı. Başvuruyu kabul eden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bugün ellerine ulaşan tescil belgesiyle Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti.

Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Hastaoğlu, pastırmanın lezzetini kentte yetiştirilen büyükbaş etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden aldığını söyledi.

Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Pastırmanın lezzetiyle kesimiyle üretimiyle ve kurutulmasıyla coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Hastaoğlu, "Sivas pastırması, 2 yaşını doldurmuş dana sırt ve bonfile etinin Sivas kaynak tuzuyla tuzlanıp doğal hava şartlarında kurutulması ve çemenle kaplanmasıyla üretilmektedir.

Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Dilimlenmiş olarak satışa sunulan pastırmanın dilim kalınlığı en fazla 2 milimetredir. Pastırmaya karakteristik özelliğini kazandıran diğer önemli unsur, kurutma işleminin tamamen doğal hava şartlarında yapılmasıdır.

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