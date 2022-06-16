Kayserililer ve Kastamonulular bu işe ne diyecek? Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi
Kayseri pastırması ve Kastamonu pastırmasına bir rakip daha çıktı. Sivas Ticaret Borsası tarafından 2020'de başlatılan Sivas pastırması için tescil başvuru süreci tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, pastırmaya coğrafi işaret tescil belgesi verdi.
16.06.2022 16:38 - Son Güncelleme: 16.06.2022 16:38
Sivas Ticaret Borsası'nca Sivas pastırmasının tescili için 2020 yılında başvuru yapıldı. Başvuruyu kabul eden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bugün ellerine ulaşan tescil belgesiyle Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti.