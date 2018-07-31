Türkiyede gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı

AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.