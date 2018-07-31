Türkiyede gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı

Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
Turizmde rekor kıran Türkiye, turist çekmeye devam ediyor. Doğal güzellikleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden olan Türkiye, kültür turizminin yanında tatil turizmi için de yabancıların ilgisini çekiyor. Peki ama Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerler nereler? İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 50 yer...
31 Temmuz 2018 Salı, 12:16:36 Güncelleme: 12:42:05
Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
TANRILARIN MEKANI NEMRUT
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal
Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KASABA: AMASRA
Karadeniz'in şirin kasabalarından olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.
Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ
Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.
Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
LİKYA'DA TARİH VE GİZEMİ BİRLİKTE GÖRÜN
Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.
Türkiye'de gezilip görülebilecek 50 yer! O liste açıklandı
ULUABAT GÖLÜ
Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.