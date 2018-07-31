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Asırlardır çözülemeyen mumyaların gizemi!

31 Temmuz 2018 Salı, 13:49:37 Güncelleme: 14:04:46
Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Asırlardır çözülemeyen gizem!

Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentindeki sıradışı mahzen mezar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Asırlardır çözülemeyen gizem!

Sıra sıra yatan mumyaların arasında her gün temizlik yapan kadın çalışan ise ziyaretçiler tarafından soru yağmuruna tutuluyor.

Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Asırlardır çözülemeyen gizem!

Ziyaretçilerin `bir kadın olarak yalnız başına mumyaların içinde çalışmaktan korkmuyor musun?`sorusunun kendisine sürekli sorulduğunu belirten temizlik işçisi `ilk başlarda korktuğunu şimdi ise alıştığını` söyledi.

Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Asırlardır çözülemeyen gizem!

Brno Turizm Müdürlüğü websitesinin verdiği bilgiye göre Capuchin Kriptasının özel toprağı ve havalandırma sistemi mumyaların zarar görmeden açıkta sergilenmesine izin veriyor

Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Asırlardır çözülemeyen gizem!

Çek arkeoloji uzmanları geçmişte 200 tane olan mumyalardan günümüze sadece 24 tanesinin ulaştığını belirtti.

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