Asırlardır çözülemeyen mumyaların gizemi!

31 Temmuz 2018 Salı, 13:49:37 Güncelleme: 14:04:46
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Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentindeki sıradışı mahzen mezar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Sıra sıra yatan mumyaların arasında her gün temizlik yapan kadın çalışan ise ziyaretçiler tarafından soru yağmuruna tutuluyor.
Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Ziyaretçilerin `bir kadın olarak yalnız başına mumyaların içinde çalışmaktan korkmuyor musun?`sorusunun kendisine sürekli sorulduğunu belirten temizlik işçisi `ilk başlarda korktuğunu şimdi ise alıştığını` söyledi.
Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Brno Turizm Müdürlüğü websitesinin verdiği bilgiye göre Capuchin Kriptasının özel toprağı ve havalandırma sistemi mumyaların zarar görmeden açıkta sergilenmesine izin veriyor
Asırlardır çözülemeyen gizem!
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Çek arkeoloji uzmanları geçmişte 200 tane olan mumyalardan günümüze sadece 24 tanesinin ulaştığını belirtti.