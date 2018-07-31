Üniversite taban ve tavan puanları belli oldu! 2018 ÖSYM tavan ve taban puanları! Hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin gözü üniversite tercihlerine döndü. Peki ama üniversiteler kaç puanla öğrenci alıyor? Üniversite taban ve tavan puanları kaç? 2017 üniversite taban ve tavan puanlar? Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte üniversitelerin taban ve tavan puanları sıralı tam liste...

31 Temmuz 2018 Salı, 11:16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





