Türkiye’de başlayan aşk vahşetle son buldu! Parçalanmış cesedi nehirdeki bavulda bulundu

İsmini açıklamayan arkadaşlar, Viktoria'nın Walter'ın küçük prensesi olduğunu, eşinin artık onun için kıymetli olmadığını dile getirirken Walter her şeyi kendi belirlemek ve kontrol etmek isterdi" ifadelerini kullandı. Ekaterina'nın eşi hakıkında iki kez şikayette bulunduğu ancak daha sonra eşine geri döndüğü de iddialar arasında yer aldı...

Ekaterina'nın annesi Svetlana, son olarak kızının boşanma davası açtığını söyledi. Ancak bu sırada Ekaterina, aniden ortadan kayboldu. Svetlana, "Walter, büyük bir valizle kızımın kaçtığını öne sürdü. Bana inandırıcı gelmedi ve ben de olayı takip etmesi için bir avukat tuttum" ifadelerini kullandı.