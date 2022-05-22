Türkiye'de başlayan aşk vahşetle son buldu! Parçalanmış cesedi nehirdeki bavulda bulundu
2009 yılında Türkiye'de yaptıkları tatil sırasında tanışan Alman Walter ile Rus öğrenci Ekaterina kısa sürede dünya evine girdi. İlk günlerde eşini el üstünde tutan Walter bir süre sonra adeta canavara dönüştü. Rüya gibi başlayan aşk hikayesi korkunç bir şekilde sonlandı. Olayın kan donduran detaylarını genç kadının annesi anlattı.
Alman Bild'in haberine göre; Walter ve Ekaterina evlendikten sonra Bremerhaven'de yaşamaya karar veren çiftin bir de çocukları oldu. Çift, Viktoria adını verdikleri çocuklarının doğumunun ardından evliliklerinde sorun yaşamaya başladı.
CANAVARA DÖNÜŞTÜ
Evliliğinin ilk yıllarında Ekaterina'yı el üstünde tutan Walter daha sonra adeta bir canavara dönüştü. Aniden agresifleşen Walter karısı Ekaterina'nın ve kızı Viktoria'nın tüm hareketlerini kontrol altında tutmaya ve karısına sık sık bağırmaya da başladı.
İsmini açıklamayan arkadaşlar, Viktoria'nın Walter'ın küçük prensesi olduğunu, eşinin artık onun için kıymetli olmadığını dile getirirken Walter her şeyi kendi belirlemek ve kontrol etmek isterdi" ifadelerini kullandı. Ekaterina'nın eşi hakıkında iki kez şikayette bulunduğu ancak daha sonra eşine geri döndüğü de iddialar arasında yer aldı...
Ekaterina'nın annesi Svetlana, son olarak kızının boşanma davası açtığını söyledi. Ancak bu sırada Ekaterina, aniden ortadan kayboldu. Svetlana, "Walter, büyük bir valizle kızımın kaçtığını öne sürdü. Bana inandırıcı gelmedi ve ben de olayı takip etmesi için bir avukat tuttum" ifadelerini kullandı.
PARÇALANMIŞ CESEDİ NEHİRDEKİ BAVULDAN ÇIKTI
Bild am Sonntag gazetesi, 4 Mart'ta Weser nehri kenarında büyük koyu renkli bir bavul bulunduğunu paylaştı. Bavulun içinden ise Ekaterina'nın parçalanmış cesedi çıktı.
Güvenlik güçleri, Ekaterina'nın cesedinin bulunması sonrasında Walter'ın evinde arama yapmaya karar verdi. Bunun sonucunda cani adam gözaltına alındı. Savcılığa göre soruşturma sürüyor.
Rüya gibi başlayan aşkta Ekaterina cehennemi yaşamıştı. Anne Svetlana ve eşi Viktor, kızlarını St. Petersburg'da toprağa verdi. Acılı anne ise şu sözleri kullandı:
"Kızımızı kaybettik. Şimdi ise sadece torunumuzu yanımıza almak istiyoruz. Viktoria şu an koruyucu ailenin yanında. Savaş yüzünden turist vizesi alamıyorum. Torunumu ziyaret edemiyorum"