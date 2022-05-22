Kan donduran olay! Tekirdağ'da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ Çerkezköy'de kan donduran bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir anne S.K. 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden S.K. kızını bıçakladığını söyledi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı.
22.05.2022 16:12 - Son Güncelleme: 22.05.2022 16:12
Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.