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Kan donduran olay! Tekirdağ'da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'de kan donduran bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir anne S.K. 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden S.K. kızını bıçakladığını söyledi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

22.05.2022 16:12 - Son Güncelleme: 22.05.2022 16:12
Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Annenin "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği öğrenildi.

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Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden S.K. kızını bıçakladığını söyledi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

"BİR ANLIK CİNNET GEÇİRDİM"
Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dedi.

Kan donduran olay! Tekirdağ’da bir kadın 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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