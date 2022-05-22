SON DAKİKA: Ukraynalı baba savaştan kaçırdığı ailesini Alanya’da katletti! Detaylar katletti babanın CV’si şaşırttı

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEMİŞ

Baba ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın, eşi Y. Navrotskyy'ni de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu ortaya çıktı. Katil baba Oleksiy Navrotskyy'nin Ukrayna'da bir dönem milletvekili yaptığı aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak da görev yaptığı belirlenen cani babanın, 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu "Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu" Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje "Zamanında Yardım" Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7'inci toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi.