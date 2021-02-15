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Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

Samsun'da uluslararası bir firmada tercüman olarak çalışan bir çocuk annesi 47 yaşındaki Derya Ayyıldız, merak saldığı ahşap ustalığını öğrendi ve merdiven imalathanesi açtı. Özel tasarım merdiven imal eden Ayyıldız Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler, bunu dışa vurmak gerekiyor dedi.

15.02.2021 09:34 - Son Güncelleme: 15.02.2021 09:34
Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

Almanya'da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsun'a yerleşti. Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı. Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.

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Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

"KİŞİNİN SADECE İSTEMESİ LAZIM"
Ağaca dokunmak ve onu hissetmenin bambaşka bir keyfi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bir yıl kadar diğer çalışanları izleme dönemim oldu. Ardından işin püf noktalarını kavrayarak çalışmaya başladım. Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim.

Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

Öğrendiğim bilgilerle bu alanda aktif olarak çalışmaya başladım. 3 senedir de bu işi aktif olarak icra ediyorum. Bir kadın isteyerek nasıl avukat, doktor olabiliyorsa bir marangozda olabilir.

Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

Kişinin sadece bunu istemesi lazım. Yapmak istediğiniz şey her neyse onu yapabilirsiniz. O güç kadınlarda gerçekten var. Ben bunu başardım ve işimde daha ileriye gidip, çok güzel şeyler başarmak istiyorum" dedi.

Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu

"EGO'MU KAPININ DIŞINDA BIRAKTIM"
Mesleğinin zaman zaman çok riskli olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler. Sadece bunu dışa vurmak gerekiyor.