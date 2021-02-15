Tercümanlığı bıraktı! Tek çocuk annesi kadın ahşap ustası oldu
Samsun'da uluslararası bir firmada tercüman olarak çalışan bir çocuk annesi 47 yaşındaki Derya Ayyıldız, merak saldığı ahşap ustalığını öğrendi ve merdiven imalathanesi açtı. Özel tasarım merdiven imal eden Ayyıldız Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler, bunu dışa vurmak gerekiyor dedi.
15.02.2021 09:34
- Son Güncelleme: 15.02.2021 09:34
Almanya'da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsun'a yerleşti. Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı. Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.
"KİŞİNİN SADECE İSTEMESİ LAZIM"
Ağaca dokunmak ve onu hissetmenin bambaşka bir keyfi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bir yıl kadar diğer çalışanları izleme dönemim oldu. Ardından işin püf noktalarını kavrayarak çalışmaya başladım. Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim.