Türkiye'de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma (Progeria) hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Boy ve kilo gelişimleri yaşıtlarına göre geri olan Progeria hastası çocuklarda büyüdükçe kemik kaybı, damar sertliği ve kalp rahatsızlığı gibi 50 yaş ve üzeri insanlarda görülen problemler ortaya çıkıyor. Hastalık, herhangi zihinsel bir geriliğe yol açmıyor hatta bu hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor.