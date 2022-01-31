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Haberler Yaşam Türkiye'de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma (Progeria) hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Türkiye'de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma (Progeria) hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Dünyada çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca 4 kişide olduğu tahmin edilen "erken yaşlanma" (Progeria) hastalığına karşı mücadele veren 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu, yaşam enerjisini, hayallerini ve bir gün iyileşebilme umudunu asla yitirmiyor. Anne Arife Çözvelioğlu ise çocuklardan çok büyüklerin zorbalığına maruz kaldıklarını belirtti ve "Oğlumla dışarıdayken diğer çocuklardan çok büyüklerle sıkıntılarımız oluyor. Çocuğumun yanında hastalığıyla ilgili soru sorulması veya onu rencide edecek sözler kullanılması oğlumu çok rahatsız ediyor. Arkamıza saklanıyor hemen. Yanında insanlara cevap veremiyoruz ve zorda kalıyoruz. Fiziksel özellikleri ile ilgili yorum yapmasınlar. 'Bu çocuk niye böyle, niye saçı yok, hiç mi bakmadın, niye yemek yedirmedin?' gibi konuşan insanlar ne yazık ki çok oluyor." dedi.

AA
31.01.2022 14:00 - Son Güncelleme: 31.01.2022 14:00
Türkiye’de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma Progeria hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Halk arasında "erken yaşlanma" hastalığı olarak bilinen "Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu" (HGPS) dünyada ortalama 8 milyon kişide 1 görülüyor.

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Türkiye’de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma Progeria hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Henüz kesin tedavisi bulunmayan fakat araştırma çalışmalarının devam ettiği bu genetik hastalık, çocuklarda bedenin hızla yaşlanmasına ve yaşam süresinin kısalmasına sebep oluyor.

Türkiye’de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma Progeria hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Boy ve kilo gelişimleri yaşıtlarına göre geri olan Progeria hastası çocuklarda büyüdükçe kemik kaybı, damar sertliği ve kalp rahatsızlığı gibi 50 yaş ve üzeri insanlarda görülen problemler ortaya çıkıyor. Hastalık, herhangi zihinsel bir geriliğe yol açmıyor hatta bu hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor.

Türkiye’de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma Progeria hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

TÜRKİYE'DEKİ 4 ÇOCUKTAN BİRİ
Türkiye'de çok nadir görülen Progeria tanısı konulan 4 çocuk olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklardan biri de Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu.

Türkiye’de 4 kişide görülüyor! Erken yaşlanma Progeria hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu iyileşme umudunu kaybetmiyor

Bilge Kağan İlköğretim Okulu'nda 2. sınıfa devam eden, yapboz yapmaktan, kitap okumaktan, arabalarıyla oynamaktan hoşlanan ve kendisiyle barışık bir çocuk olan Veysel, okulda da arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok seviliyor.

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