Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun 3. Katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Köker'in şüpheli ölümü hakkında yürütülen soruşturmada savcılık olay yerinde keşif yaptı.
31.01.2022 13:57
- Son Güncelleme: 31.01.2022 13:57
Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında savcılık, olay yerinde keşif yaptı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz aylarda olay yerinde keşif yapıldı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.