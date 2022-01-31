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Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun 3. Katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Köker'in şüpheli ölümü hakkında yürütülen soruşturmada savcılık olay yerinde keşif yaptı.

31.01.2022 13:57 - Son Güncelleme: 31.01.2022 13:57
Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında savcılık, olay yerinde keşif yaptı.

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Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Keşif anlarına ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cansız mankenin pansiyonun üçüncü katından atıldığı görüldü.

Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz aylarda olay yerinde keşif yapıldı.

Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı. Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı. Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.

Hemşire Şebnem Köker cinayeti hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı!

DAVANIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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