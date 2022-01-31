Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van'ın köylerinde 'beyaz esaret' yaşanıyor
Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı köylerde hüküm süren çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını zorlaştırıyor. Köylerde kar kalınlığı ise evlerin boyunu aştı ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Ülke genelinde yoğun yağışların etkili olduğu yerleşim yerlerinden Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yüksek rakımlı bölgelerde yer alan köylerde adeta "beyaz esaret" yaşanıyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bazı köylerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen karları temizlemeye çalışırken bir yandan da en büyük geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.
Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği Bahçesaray kara yolundaki Yukarı Narlıca köyünde küreklerle evlerinin çevresinde biriken karları temizledikten sonra dışarı çıkabilen vatandaşlar, adeta kardan tüneller oluşturarak ahırlara gidiyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle mevsimin büyük bölümünde hayvanlarını ahırlarda besleyen köy sakinleri, havanın güzel olduğu zamanlarda da ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları sererek yemleme yapıyor.