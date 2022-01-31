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Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van'ın köylerinde 'beyaz esaret' yaşanıyor

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı köylerde hüküm süren çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını zorlaştırıyor. Köylerde kar kalınlığı ise evlerin boyunu aştı ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

AA
31.01.2022 13:20 - Son Güncelleme: 31.01.2022 13:20
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van’ın köylerinde ’beyaz esaret’ yaşanıyor

Ülke genelinde yoğun yağışların etkili olduğu yerleşim yerlerinden Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yüksek rakımlı bölgelerde yer alan köylerde adeta "beyaz esaret" yaşanıyor.

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Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van’ın köylerinde ’beyaz esaret’ yaşanıyor

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bazı köylerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen karları temizlemeye çalışırken bir yandan da en büyük geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van’ın köylerinde ’beyaz esaret’ yaşanıyor

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği Bahçesaray kara yolundaki Yukarı Narlıca köyünde küreklerle evlerinin çevresinde biriken karları temizledikten sonra dışarı çıkabilen vatandaşlar, adeta kardan tüneller oluşturarak ahırlara gidiyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van’ın köylerinde ’beyaz esaret’ yaşanıyor

Yazın tarlalarda biçtikleri otu ve satın aldıkları samanı evlerine yakın bölgelerde istifleyen köylüler, kar altında kalan yemleri güçlükle çıkarıp ahırların bulunduğu alana kadar sırtlarında taşıyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı! Van’ın köylerinde ’beyaz esaret’ yaşanıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mevsimin büyük bölümünde hayvanlarını ahırlarda besleyen köy sakinleri, havanın güzel olduğu zamanlarda da ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları sererek yemleme yapıyor.

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