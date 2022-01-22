Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası birçok ilimizde tadına doyulmaz görüntüler çıkardı. Okulların ara tatile de girmesinin ardından vatandaşlar aileleri ile birlikte soluğu park ve bahçelerde aldılar. Beyaz gelinliğin oluşturduğu manzaranın altında hatıra fotoğrafları çektiler. İşte Türkiye'nin birçok noktasından kar manzaraları...
22.01.2022 17:51
- Son Güncelleme: 22.01.2022 17:52
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası birçok ilimizde tadına doyulmaz görüntüler çıkardı.