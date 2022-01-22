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Haberler Yaşam Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası birçok ilimizde tadına doyulmaz görüntüler çıkardı. Okulların ara tatile de girmesinin ardından vatandaşlar aileleri ile birlikte soluğu park ve bahçelerde aldılar. Beyaz gelinliğin oluşturduğu manzaranın altında hatıra fotoğrafları çektiler. İşte Türkiye'nin birçok noktasından kar manzaraları...

22.01.2022 17:51 - Son Güncelleme: 22.01.2022 17:52
Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası birçok ilimizde tadına doyulmaz görüntüler çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

Okulların ara tatile de girmesinin ardından vatandaşlar aileleri ile birlikte soluğu park ve bahçelerde aldılar.

Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

Beyaz gelinliğin oluşturduğu manzaranın altında hatıra fotoğrafları çektiler.

Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı

İşte Türkiye'nin birçok noktasından kar manzaraları...

Türkiye yoğun kar yağışının altında! Kar sonrası vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı
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