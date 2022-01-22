Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

CANLI YAYINDA OLAYI ANLATTI

Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi.