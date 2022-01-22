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Haberler Yaşam Antalya'da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

Antalya'da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

Antalya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin'in emniyet güçleri tarafından yapılan araştırması sonucu cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Olayın ardından Rüstem B. Kerziban Keskin'in Hüsniye D. tarafından iple boğulduğunu iddia ederek, "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" demişti. Korkunç cinayette flaş bir gelişme yaşandı.

22.01.2022 21:18 - Son Güncelleme: 22.01.2022 21:20
Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsniye D.'nin yanına geldi.

Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu.

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Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

CANLI YAYINDA OLAYI ANLATTI
Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi.

Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp, gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır.

Antalya’da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme

H.İ.'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi, 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" dedi.

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