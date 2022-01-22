Antalya'da emlak zengini kadın benzin dökülerek yakılmıştı! Kerziban Keskin cinayetinde flaş gelişme
Antalya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin'in emniyet güçleri tarafından yapılan araştırması sonucu cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Olayın ardından Rüstem B. Kerziban Keskin'in Hüsniye D. tarafından iple boğulduğunu iddia ederek, "Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" demişti. Korkunç cinayette flaş bir gelişme yaşandı.
Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsniye D.'nin yanına geldi.
Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu.
Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
CANLI YAYINDA OLAYI ANLATTI
Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi.