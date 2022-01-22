Turistler çok sevdi! Kar altında kaplıca keyfi
Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçe sinde tatilciler, kar altında su sıcaklığı 33 derece olan havuzlara girip yüzdü. Termal ilçesine kaplıca işleten otel yöneticileri, sömestir tatili için gelen vatandaşlar ve Rusya, Almanya ve Romanya'dan gelen turistlerle birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.
22.01.2022 17:24
- Son Güncelleme: 22.01.2022 17:24
Kentin kaplıcalarıyla bilinen ilçesi Termal, sömestir tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü. Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, açık havada havuza girdi.