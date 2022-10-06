'2096'dan geldim' dedi kehanetlerini sıraladı! Kötü günler geride kaldı daha kötü günler kapıda 'Amerika UFO belgelerini...'
Sosyal medyayla haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetravlehqr" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.
06.10.2022 15:14 - Son Güncelleme: 06.10.2022 15:14
Gerçek bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve TikTok'ta @timevoyaging adı ile paylaşımlar yapan fenomenin yeni iddiaları dikkat çekti.
TikTok kullanıcısı "timetravlehqr" 2096 yılından geldiğini söyleyerek dünyanın bundan iki yıl sonra yeni bir pandeminin pençesinde olacağını belirtti. Zaman yolcusu paylaşımında virüsün dünyada etkili olmasındna önce bir üçüncü dünya ülkesinde başlayacağını ve oradan tüm dünyaya yayılacağını iddia etti.