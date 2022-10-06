Fil ayağı hastalığı! Milyonda bir görülüyor... Bacakları her yıl 7 santim genişliyor

Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, "Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı, daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Bu şişlikler oluşana kadar ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum" şeklinde konuştu.