Türkiye samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Suçlu kim? 'Hediyelik' samuray kılıcı!
Türkiye İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e ağlıyor. Can Göktuğ Boz, ifadesinde bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden kadın seçtiğini söyledi. Boz, öte yandan izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini samuray kılıcını ise internetten aldığını söyledi. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27), mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldürdü. Sonra da polise teslim oldu. Suçlunun evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi.
Katilin Başak Cengiz'i katlettiği anların da görüntüsü ortaya çıktı. Can Göktuğ Boz, yolda yürüyen Başak Cengiz'in arkasından gelerek samuray kılıcını defalarca saplıyor.
Dehşet veren olaya tepkiler çığ gibi büyürken Samuray kılıcı gibi saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen hediyelik kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.
Çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı.
Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz'un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.