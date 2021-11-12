Türkiye samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen Başak Cengiz’i konuşuyor! Suçlu kim? ’Hediyelik’ samuray kılıcı!

Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz'un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.