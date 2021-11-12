Dev piton yavrularını korumak için saldırdı! Yumurtalarını almak isteyen adam o anlarda...
Şüphesiz ki doğada en fazla korku veren hayvanların başında dev yılanlar geliyor. Bazısı kocaman bir boğayı mideye indirirken insanlara saldıran hatta vahşice yiyen pitonlar da haberlere konu oldu. Bu kez ise dev bir piton henüz yumurta halinde olan yavrularını korumak için kendisini besleyen adama korkusuzca saldırdı. Kameralara kayıt edilen o anlar izleyenlere panik dolu anlar yaşattı.
12.11.2021 05:35
- Son Güncelleme: 12.11.2021 05:37