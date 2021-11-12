Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor
Görenleri hayretler içinde bırakan dev kruvaziyer gemisi Galataport'a demir attı. Büyüklüğüyle dikkat çeken dev gemi, tarihi yarımadası manzarasıyla aynı karede buluştu. İşte o kartpostallık kareler...
12.11.2021 10:22
- Son Güncelleme: 12.11.2021 10:38
Yüzen otel görünümündeki dev kruvaziyer gemisi arkasındaki binalarla birlikte ilginç manzaralar oluşturdu.
Yunanistan'ın Mykonos adasından kalkan 999 kişi kapasiteli Spirit of Discovery gemisi, 631 yolcusu ve 530 kişilik mürettebatıyla Galataport'a yanaştı.