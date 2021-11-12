Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Görenleri hayretler içinde bırakan dev kruvaziyer gemisi Galataport'a demir attı. Büyüklüğüyle dikkat çeken dev gemi, tarihi yarımadası manzarasıyla aynı karede buluştu. İşte o kartpostallık kareler...

12.11.2021 10:22 - Son Güncelleme: 12.11.2021 10:38
Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Galataport açılışının ardından kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Hayran bırakan tarihi yarımada manzarasıyla birleşen dev kruvaziyer gemisi görenleri büyüledi.

Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Yüzen otel görünümündeki dev kruvaziyer gemisi arkasındaki binalarla birlikte ilginç manzaralar oluşturdu.

Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

Yunanistan'ın Mykonos adasından kalkan 999 kişi kapasiteli Spirit of Discovery gemisi, 631 yolcusu ve 530 kişilik mürettebatıyla Galataport'a yanaştı.

Bin yolculu dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da! Görenler şaşkınlık içinde kalıyor

'Spirit of Discovery' 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, gemi 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğinde.

SON DAKİKA