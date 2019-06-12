Türkiye şahlandı! Dünya şaşkın! Bugün savaş çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

2. dünya savaşı'ndan bu yana korkuyla beklenen 3. dünya savaşı için senaryolar yazılmaya başlandı bile. her ne kadar Rusya ve ABD'nin savaşı olarak görülen savaş analistlere göre aslında 3. dünya savaşı olarak ortaya çıkabilir. Bilindiği üzere dünyada hız kesmeyen bir silahlanma yarışı var. Bugün itibariyle Rusya'nın elindeki silah gücünün dünyanı 2-3 kere yer edebilecek büyüklükte olduğu tahmin ediliyor. Peki Bugün savaş çıksa hangi ülke ne kadar asker çağırabilir? İşte dünya ülkelerinin savaş durumunda askere çağırabileceği insan sayıları

12.06.2019 11:01 - Son Güncelleme: 12.06.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





