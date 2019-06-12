BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)

Elektrikli Bisiklet

• 215 Watt Motor

• 25 km / h Maksimum Hız

• 35-55 km Maksimum Menzil

• Ehliyet ve plaka gerektirmez

• ~35 kuruşluk şarj ile ~55 km'ye kadar gidebilme

• Elektrik ve pedal ile kullanım imkanı

• Kolay çıkarılıp takılabilen, evde ve iş yerinde şarj edilebilir akü

• Uzun ömürlü 4 adet 12 V 14 Ah VRLA jel akü

• 4 kademe akü seviye göstergesi

• Ön led farlar

• Kapaklı ön sepet

• 55 kg ağırlığında kompakt yapı

• 14-2,50 ölçüsünde patlamaya karşı dayanıklı dubleks lastikler

• Arka lastik patlasa dahi taşımaya olanak sağlayan tekerlekli alaşım orta ayak

• Önde yetişkin koltuğu, arkada sırtlıklı çocuk koltuğu