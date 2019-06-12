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BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. Birçok ürüne bu katalogda yer veren BİM'in en çok dikkat çeken aktüel ürünü ise elektrikli bisiklet oldu. Volta marka 25 km/ h maksimum hız özellikli elektirkli bisiklet 2.199 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

12.06.2019 13:01 - Son Güncelleme: 12.06.2019 13:01
BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de cuma indirimleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? BİM müşterilerinin merakla araştırdıkları bu sorular yanıt buldu. 14 Haziran'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler yer alacak? İşte 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)

Elektrikli Bisiklet

• 215 Watt Motor
• 25 km / h Maksimum Hız
• 35-55 km Maksimum Menzil
• Ehliyet ve plaka gerektirmez
• ~35 kuruşluk şarj ile ~55 km'ye kadar gidebilme
• Elektrik ve pedal ile kullanım imkanı
• Kolay çıkarılıp takılabilen, evde ve iş yerinde şarj edilebilir akü
• Uzun ömürlü 4 adet 12 V 14 Ah VRLA jel akü
• 4 kademe akü seviye göstergesi
• Ön led farlar
• Kapaklı ön sepet
• 55 kg ağırlığında kompakt yapı
• 14-2,50 ölçüsünde patlamaya karşı dayanıklı dubleks lastikler
• Arka lastik patlasa dahi taşımaya olanak sağlayan tekerlekli alaşım orta ayak
• Önde yetişkin koltuğu, arkada sırtlıklı çocuk koltuğu

BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)

Derin Dondurucu

• ~171x72x59,5 cm
• A+ Enerji (A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar)
• Brüt 265
• Net 237 L
• Kapı yönü değiştirilebilir
• Açık kapı alarmı
• Hızlı dondurma bölmesi

BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu

• 5,00" Ekran Boyutu
• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Android 8.1 Oreo
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Arka Flaş
• Dahili Hafıza 8 GB
• Ram 1GB
• Batarya 3000 mAh

BİM'de elektrikli bisiklet dikkat çekiyor! 14 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 HAZİRAN 2019)

Emoji Deniz Yatağı

• ~150 cm çapında
• 2 adet tutacak içerir
• 1 adet tamir kiti dahildir

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