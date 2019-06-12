Ava giderken avlandı! Bir anda bufaloların arasında kalan aslanın zor anları (Aslan - Bufalo kavgası)

Vahşi doğanın gerçek yüzü... Nesli tehlike altında olan bufalolar ve aslanlar birbirlerinin en büyük rakibi! Kendisinin bir anda bufalo sürüsünün içinde bulan aslanın neye uğradığını şaşırdı. Zambiya'daki Güney Luangwa Ulusal Parkı'nda kaydedilen bu görüntüler vahşi doğadaki amasız mücadeleyi ortaya koyuyor. Paylaşıldıktan sonra internet kullanıcıların büyük ilgisini çeken görüntülerde bir bufalo sürüsü etraflarını çevreleyen aslan sürüsüne karşı kendilerini savunuyor. İşte doğanın bu iki amasız düşmanı arasındaki kıyasıya kavga... İşte aslan ve bufalo kavgası

12.06.2019 10:52 - Son Güncelleme: 12.06.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





