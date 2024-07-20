İstanbul'da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu

İstanbul'da son günlerde artan sıcaklıklar ve yükselen nem oranı, vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Özellikle nem günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Kimi vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlarken sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. İşte İstanbul'dan kareler...