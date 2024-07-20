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İstanbul'da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu

İstanbul'da son günlerde artan sıcaklıklar ve yükselen nem oranı, vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Özellikle nem günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Kimi vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlarken sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. İşte İstanbul'dan kareler...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 17:13 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 17:13
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu 1

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendilerini denize attı.

İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu 2

HİSSEDİLEN 45 DERECENİN ÜZERİNDE!

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu 3

Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.

İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

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