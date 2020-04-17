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Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Bu sayımla birllikte en çok konulan kız bebek ve erkek bebek isimleri, hangi ilde ne kadar çocuk var gibi konularda yanıt buldu.

17.04.2020 12:54 - Son Güncelleme: 17.04.2020 13:19
Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

ÇOCUK NÜFUSU GELECEK YILLARDA GERİLEYECEK

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 27,5'e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27'ye, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,6 oldu.

Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,7 ile Fransa, yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık ve İsveç olduğu belirlendi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16 ile İtalya, yüzde 16,2 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya olarak sıralandı.

Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?

EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUSU ŞANLIURFA'DA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,8 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 43,5 ile Şırnak, yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli olarak tespit edildi.

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