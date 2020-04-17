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Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Geçim masrafı arasında belki de en çok bel büken kira masrafı. İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti hem kira derdinden kurtulmak hem de seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkıldı. Çift çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu.

17.04.2020 15:06 - Son Güncelleme: 17.04.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





