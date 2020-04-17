Haberler Galeri Yaşam Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Geçim masrafı arasında belki de en çok bel büken kira masrafı. İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti hem kira derdinden kurtulmak hem de seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkıldı. Çift çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu.

17.04.2020 15:06 - Son Güncelleme: 17.04.2020 15:09
Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.

Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Çift bunun üzerine Ebay'den 3,600 sterline kamyon satın almaya karar verdi.

Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı.

Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl

İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?
Türkiye nüfusu ne kadar? Ne kadar çocuk var? En çok konulan kız ve erkek bebek isimleri hangileri?