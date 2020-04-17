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Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl
Kira vermekten bıkan İngiliz çift çareyi kendi evlerini yapmakta buldu! Hem de bakın nasıl
Geçim masrafı arasında belki de en çok bel büken kira masrafı. İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti hem kira derdinden kurtulmak hem de seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkıldı. Çift çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu.
17.04.2020 15:06
- Son Güncelleme: 17.04.2020 15:09
İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu.
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Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.
Çift bunun üzerine Ebay'den 3,600 sterline kamyon satın almaya karar verdi.
Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı.
İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak...