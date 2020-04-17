Haberler Galeri Yaşam Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…

Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…

Diyanet il il iftar ve sahur saatleri açıklandı! 2020 Ramazan imsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listeden ilinizdeki iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İşte, 2020 yılı Ramazan imsakiyesi ve il il iftar sahur saatleri sorgulama ekranı!

17.04.2020 12:06 - Son Güncelleme: 17.04.2020 12:06
Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il ve ilçelerin 2020 Ramazan İmsakiye'sini yayımladı. İşte 2020 Ramazan iftar ve sahur saatleri...

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Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…
Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…
Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…
Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye…
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