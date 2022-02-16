Düğmeye basıldı! Start verildi! Marketlerde yeni döneme girildi! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK’ta tüm müşteriler için...

Marketlerde yeni dönem. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da bütün müşteriler... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar amacıyla yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki verilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Hem de zincir market ve mağazalarda kasanın anında yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte alınan kararla alakalı çeşitli bilgi...