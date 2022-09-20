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Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban'ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'nin yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık anne "Ben bebeği kuruma bırakabileceğimi bilmiyordum, kızım bana gösterilmedi" diyerek beraatini istedi.

AA
20.09.2022 16:09 - Son Güncelleme: 20.09.2022 16:34
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban’ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

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Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban’ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Tunahan Erol, sanığın olay günü kendini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp puset içerisinde bıraktığını anımsattı.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban’ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Mütalaada, sanığın bu sebeple TCK 97/1 maddesi kapsamında "terk" suçunu işlediği belirtilerek, Ebru S'nin 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban’ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Mütalaaya karşı ve son savunması sorulan sanık ise, kadın sığınma evinde bebek ile kimsenin ilgilenmediğini savunarak, bebeği oraya bırakıp bırakmamakla ilgili de kimsenin kendisine bir şey sormadığını öne sürdü.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban’ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor

Sanık avukatları ise, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

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