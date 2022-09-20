Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Nisa Mihriban'ı terk eden biyolojik anne için 2 yıl hapis cezası isteniyor
Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'nin yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık anne "Ben bebeği kuruma bırakabileceğimi bilmiyordum, kızım bana gösterilmedi" diyerek beraatini istedi.
20.09.2022 16:09 - Son Güncelleme: 20.09.2022 16:34