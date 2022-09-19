CHP’li Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ı sevgilisiyle ilişkisi olduğu için vurmuş

SEVGİLİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Recep Teke ifadesinde daha önce belediyede temizlik işçisi kadrosundan ofis elemanı olarak çalışan ve bir süre önce Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçen evli ve iki çocuk annesi D.A. ile 4 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdü. Teke, saldırıyı da Hasan Aydın'ın D.A. ile ilişki yaşadığı için yaptığını iddia etti.