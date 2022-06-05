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Kaza içinde kaza! Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan kamyonet refüje çarpıp takla attı. Devrilen kamyonet nedeniyle duramayan 3 otomobil de birbirine çarptı. Feci kaza 3 kişi yaralandı. İşte habere ilişkin detaylar ve olay yerinden görüntüler...

05.06.2022 17:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:01
Kaza içinde kaza! Tekirdağ’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyonet dehşet saçarken kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

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Kaza içinde kaza! Tekirdağ’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Kamyonetin savrulması üzerine durmak isteyen 3 otomobil de birbirine çarptı.

Kaza içinde kaza! Tekirdağ’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaza, ilçede bulunan Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi.

Kaza içinde kaza! Tekirdağ’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin idaresindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.

Kaza içinde kaza! Tekirdağ’da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı

Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı.

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