Kaza içinde kaza! Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan kamyonet refüje çarpıp takla attı. Devrilen kamyonet nedeniyle duramayan 3 otomobil de birbirine çarptı. Feci kaza 3 kişi yaralandı. İşte habere ilişkin detaylar ve olay yerinden görüntüler...
05.06.2022 17:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:01
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyonet dehşet saçarken kamyonetteki 3 kişi yaralandı.