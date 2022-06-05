Diyarbakır Sur’da serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 3 genç boğuldu! Yatılı okuldan izin alıp çıkmışlar

YATILI OKULDAN İZİN ALIP ÇIKMIŞLAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri çıkarılan 3 lise öğrencisinin kimlikleri belli oldu.