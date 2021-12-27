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Adana'da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Adana'da iki ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonra da kafasına tabancayla ateş ederek, intihar etmek istedi. Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken, evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi.

27.12.2021 11:22 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:22
Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Olay Seyhan ilçesine balı Yilyurt Mahallesi 70226 Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre (28) ile Melike Yağmur U. (28) 7 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan ismini verdikleri çocukları oldu.

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Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

İki ay önce de ikiz erkek bebekleri oldu. Ancak bir süre önce psikolojisi bozulan Yunus Emre U. doktora gidip tedaviye başladı.

Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Buna rağmen psikolojisi düzelmeyen Yunus Emre U. sabah saatlerinde karısıyla tartıştı. Tartışma sonrasında karısını çocuklarının da evde olduğu sırada kafasından vurdu.

Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Bu sırada babası Hakan U. eve gelip oğlunun elinden silahı almaya çalıştı.

Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Ancak Yunus Emre U. babasına, "seni de vururum" diyerek kafasına tabancayı dayayıp at etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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