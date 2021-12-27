Adana’da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti

Ancak Yunus Emre U. babasına, "seni de vururum" diyerek kafasına tabancayı dayayıp ateş etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.