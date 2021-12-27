Adana'da dehşet! Önce eşini vurdu sonra kendi kafasına ateş etti
Adana'da iki ay önce ikiz bebeği olan bir baba önce eşini vurup daha sonra da kafasına tabancayla ateş ederek, intihar etmek istedi. Olay yerine gelen cinayet ekipleri çalışma başlatırken, evde bulunan 6 yaşındaki ve 2 aylık çocukları yakınlarına emanet edildi.
27.12.2021 11:22
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:22
Olay Seyhan ilçesine balı Yeşilyurt Mahallesi 70226 Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre (28) ile Melike Yağmur U. (28) 7 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 6 yaşındaki Hakan ismini verdikleri çocukları oldu.
Ancak Yunus Emre U. babasına, "seni de vururum" diyerek kafasına tabancayı dayayıp ateş etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karı-kocayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Karı kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.