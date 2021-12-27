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'Tokatçı berber'i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

Sosyal medyada tıraş ettiği insanları tokatlamasıyla bilinen 'Tokatçı berber' yolda yürürken kendisine seslenen kişiye cevap vermediği için saldırıya uğradı. Gözü moraran berber polise gidip şikayetçi oldu. Tokatçı berber, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.

27.12.2021 12:00 - Son Güncelleme: 27.12.2021 12:10
’Tokatçı berber’i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

Olay, geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana geldi.

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’Tokatçı berber’i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

İddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu.

’Tokatçı berber’i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar'ın yüzüne vurdu.

’Tokatçı berber’i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı.

’Tokatçı berber’i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı

Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı.

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