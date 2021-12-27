'Tokatçı berber'i tokatladılar! Tokat atarak tıraş yapan berbere saldırı! Gözü morardı
Sosyal medyada tıraş ettiği insanları tokatlamasıyla bilinen 'Tokatçı berber' yolda yürürken kendisine seslenen kişiye cevap vermediği için saldırıya uğradı. Gözü moraran berber polise gidip şikayetçi oldu. Tokatçı berber, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.
27.12.2021 12:00
- Son Güncelleme: 27.12.2021 12:10