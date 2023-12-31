Türkiye geri sayıma geçti | Vatandaşlar yeni yıla girmeye hazırlanıyor: İşte il il 2024 yılbaşı manzaraları

2024'e artık sayılı saatler kaldı. Tüm dünya yeni yıla girmenin heyecanı yaşarken Türkiye'de de 2024 hazırlıkları başladı. Vatandaşlar bu yıl pazar akşamına denk gelen 31 Aralık akşamıyla ilgili programlarını yaptı. Yeni yılı evinde ya da dışarıda karşılayacak vatandaşların kutlamalarının sorunsuz geçmesi için ekipler sahada gereken önlemleri aldı. İşte Türkiye'de il il yeni yıl hazırlıkları...