Müge Anlı'da sinir krizi geçirten olay! 19 yaşındaki zihinsel engelli Aysu Ayaz'ı 7 çocuklu alt komşusu mu kaçırdı?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetlere ise ışık tutulmaya devam ediliyor. Programın bugünkü bölümünde ele alınan konu ise adeta Müge Anlı'ya ve stüdyodakilere sinir krizi geçirtti. 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Aysu Ayaz, Ankara Polatlı'da ortadan kayboldu. Aysu'nun babası Aytekin Bey, kızının alt komşusu evli ve 7 çocuk babası Fevzi Yıldırım tarafından Şanlıurfa'ya kaçırıldığı iddia etti. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki alt komşu iddiaları doğrulayarak, "Aysu beni seviyor" dedi.