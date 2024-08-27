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Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için 130 kişinin ifadesi alındı! Kritik noktada bir arama daha | SON DURUM

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi haberi bekliyor... Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları yaklaşık 1 haftadır sürüyor. Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında 11 bin dönüm alan taranırken 130 kişinin ifadesi alındı. Son olarak ekipler bir samanlığa yer altı görüntüleme cihazı ile lazer tutarak görüntüleri inceledi. Ancak Narin Güran''a ait bir ize rastlanılamadı. Peki ekipler neden şüpheleniyor, arama çalışmaları nasıl gerçekleşiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 09:56 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 09:56
Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için 130 kişinin ifadesi alındı! Kritik noktada bir arama daha | SON DURUM 1

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi haberi bekliyor... 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için 130 kişinin ifadesi alındı! Kritik noktada bir arama daha | SON DURUM 2

NARİN GÜRAN 1 HAFTADIR ARANIYOR

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları yaklaşık 1 haftadır sürüyor.

Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için 130 kişinin ifadesi alındı! Kritik noktada bir arama daha | SON DURUM 3

NARİN GÜRAN İÇİN KRİTİK NOKTADA BİR ARAMA DAHA!

8 yaşındaki Narin Güran'ın güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi.

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