Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için 130 kişinin ifadesi alındı! Kritik noktada bir arama daha | SON DURUM

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi haberi bekliyor... Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları yaklaşık 1 haftadır sürüyor. Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında 11 bin dönüm alan taranırken 130 kişinin ifadesi alındı. Son olarak ekipler bir samanlığa yer altı görüntüleme cihazı ile lazer tutarak görüntüleri inceledi. Ancak Narin Güran''a ait bir ize rastlanılamadı. Peki ekipler neden şüpheleniyor, arama çalışmaları nasıl gerçekleşiyor? İşte detaylar...